- Nationala Romaniei a fost invinsa de echipa Spaniei cu scorul de 36-24 (17-12), duminica seara, la Mannheim, intr-un meci din Grupa B a Campionatului European de handbal masculin - EHF EURO 2024 din Germania. Tricolorii au jucat de la egal la egal cu ibericii in primul sfert de ora, dar apoi Spania…

- Naționala Romaniei a pierdut primul meci in grupa B a Campionatului European de handbal, 24-31 in fața Austriei. Urmatoarea partida va fi duminica, impotriva Croației, care a spulberat Spania, 39-29. Campionatul European de handbal masculin este programat intre 10 și 28 ianuarie 2024, in Germania;Romania…

- Echipa naționala de polo a Romaniei a reușit o victorie importanta la Campionatul European de la Dubrovnik, Croația. Tricolorii au invins Georgia, in primul meci eliminatoriu din cadrul competiției.

- Intrecerea continentala este gazduita de Germania, intre 10 si 28 ianuarie 2024. Echipa nationala masculina de handbal a Romaniei incepe evolutiile la Campionatul European, tricolorii evoluand din nou in competitie dupa o pauza de 28 de ani. Intrecerea continentala este gazduita de Germania, intre 10…

- Nationala masculina de polo a Romaniei a castigat Grupa D a Campionatului European din Croatia, dupa ce a invins la limita reprezentativa similara a Slovaciei, cu scorul de 8-7, la Dubrovnik. Dupa doua sferturi echilibrate, Slovacia a reusit sa se desprinda in sfertul al treilea, la 7-5, insa Romania…

- Romania a intrat pe ultima suta de metri inaintea Campionatului European de handbal masculin. Naționala pregatita de spaniolul Xavi Pascual nu are nicio șansa in viziunea specialiștilor. Campionatul European de handbal masculin este programat intre 10 și 28 ianuarie 2024, in Germania;Romania face parte…

- Naționala de handbal masculin a Romaniei a caștigat ultimul meci de pregatire dinaintea Campionatului European, scor 29-19 in fața Bosniei. Campionatul European de handbal masculin este programat intre 10 și 28 ianuarie 2024, in Germania.Romania face parte din grupa B la Campionatul European de handbal…

- Nationala masculina de handbal a Romaniei a fost invinsa de reprezentativa Elvetiei cu scorul de 37-31 (15-11), joi seara, la Winterthur, in prima zi a turneului Yellow Cup. Dan Vasile a avut 13 interventii, iar golurile tricolorilor au fost marcate de Gabriel Ilie (3), Stanciuc (2), Nistor (1), Cumpanici…