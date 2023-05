“Cel mai defăimat material din lume”. Plastic sau hârtie? Majoritatea consumatorilor susțin ca hartia este o alternativa superioara plasticului din punct de vedere ecologic. Și daca nu este chiar așa? Intr-o serie de studii recente, cercetatorii au prezentat la sute de cumparatori doua batoane de cereale granola și i-au intrebat care este mai ecologic: cel care se afla intr-un ambalaj de plastic inchis intr-un […] The post “Cel mai defaimat material din lume”. Plastic sau hartie? first appeared on Ziarul National . Citeste articolul mai departe pe enational.ro…

Sursa articol si foto: enational.ro

Stiri pe aceeasi tema

- IPJ Caraș-Severin a transmis ca polițiștiiau continuat sa acționeze „pentru prevenirea și combaterea ilegalitaților in domeniul silvic, fiind efectuate controale atat pe drumurile publice și forestiere, cat și in depozite de material lemnos din județ”. In urma neregulilor constatate, au fost aplicate…

- Firma Nova Best Imobiliare, prin Marcela Popa, a obtinut autorizatia de construire petnru Sola 62, parcela A612 2 3, lot 2 1 3 din Constanta, pentru modificarea unui proiect.Este vorba de modificarea proiectului autorizat cu AC 1268 din 2020 "Construire imobil S P cu destinatia fabricarea ambalajelor…

- 2 echipaje de stingere din cadrul Garzii de Interventie Borsa si un echipaj din cadrul Sectiei Viseu de Sus intervin pentru lichidarea incendiului izbucnit la biserica din lemn din Borsa Complex. De asemenea, un echipaj medical SMURD se afla la locul interventiei! Pana in acest moment nu au fost inregistrate…

- Raul Bic, care traverseaza Capitala, ramane un adevarat dezastru ecologic, sustine Agentia de Mediu care recent a prelevat probe pentru a investiga calitatea apei. Specialistii afirma ca pana si culoarea apei este un indiciu al unui nivel inalt de poluare.

- Vrei sa te bucuri de confort la cel mai inalt nivel la tine acasa? Atunci cel mai bine ar fi sa te asiguri ca lumina care patrunde prin ferestre nu este prea puternica. Astfel, beneficiezi de un somn odihnitor sau de o camera pe care o poți folosi pe post de cinema in timpul serii. Cum faci cel mai…

- Miercuri la ora 13.37, Secția 14 de Poliție Rurala Vama a fost sesizata prin SNUAU 112 ca pe raza comunei Frumosu a fost identificat un ansamblu de vehicule, iar remorca acestuia era incarcata cu material lemnos fara a avea un aviz valabil. Au fost direcționați polițiștii din cadrul Compartimentului…

- Pompiliu Alexandru, lector la Universitatea Valahia, specializarea jurnalism și științe politice, doctor in filosofia muzicii și filosofia imaginarului, a mai adaugat ieri, 28 februarie 2023, inca o carte in colecția sa de lucrari. Priceput intr-ale filosofiei și fascinat de lumea teologica, a cautat…

- Vremea va fi deosebit de calda. Cerul va fi mai mult noros. Pe arii extinse va ploua, iar in zona montana precipitatiile vor fi mixte. Pe arii restranse, indeosebi la munte, cantitatile de apa cumulate vor depasi 10…15 l/mp, izolat 20…25 l/mp. Vantul va sufla slab la moderat cu intensificari, indeosebi…