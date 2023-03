Stiri pe aceeasi tema

"Avatar 2: The Way of Water" a continuat sa domine box office-ul nord-american de weekend cu venituri mai mari de 15 milioane de dolari, potrivit estimarilor Exhibitor Relations, devenind al patrulea cel mai rentabil film din toate timpurile, informeaza News.ro.

Filmele „All Quiet on the Western Front" si „The Banshees of Inisherin" au primit fiecare cate noua nominalizari. „Elvis" a primit doar opt nominalizari, „The Fabelmans" - sapte, iar „Tar" si „Top Gun: Maverick" cate sase de fiecare. „Everything Everywhere All at Once" are 11 nominalizari. „Avatar:…

Filmele nominalizate la premiile Oscar din 2023 au fost anuntate, astazi, de Academia Americana de film, pelicula "Everything Everywhere All at Once" avand cele mai multe nominalizari, la 11 categorii. Pentru cel mai bun film concureaza si "Elvis" sau "Avatar: The Way of Water".

"Everything Everywhere All at Once", o aventura stiintifico fantastica intortocheata, a condus marti nominalizarile pentru cea de a 95 a editie a Premiilor Academiei, obtinand 11 nominalizari. A fost urmata indeaproape de "All Quiet on the Western Front", o epopee din Primul Razboi Mondial si "The Banshees…

Filmele "Everything Everywhere All at Once" (11), "All Quiet on the Western Front" (9), "The Banshees of Inisherin" (9) au primit cele mai multe nominalizari la premiile Oscar 2023.

"Avatar: Calea apei", regizat de James Cameron, a ramas pe primul loc in box office-ul romanesc de weekend, dupa sase saptamani de la debut, filmul generand venituri de 1,4 milioane de lei, in total 33,9 milioane de lei. La nivel mondial, "Avatar 2: The Way of Water" este al saselea film din istorie…

"Avatar: The Way of Water", de James Cameron, ramane pe primul loc la box office-ul nord-american, dupa ce a generat venituri in weekend de 45 de milioane de dolari, cu 1,7 miliarde de dolari incasari la nivel global, potrivit Variety, citata de news.ro.

"Avatar: The Way of Water" a obtinut 17 milioane de dolari din incasarile la casele de bilete dupa prima zi pe marile ecrane din Statele Unite si Canada, a anuntat distribuitorul peliculei, compania Walt Disney, transmite vineri Reuters.