Stiri pe aceeasi tema

- In urma cu putin timp pe raza localitații Valea Seaca din judetul Iași s-a produs un accident rutier care s-a soldat cu ranirea usoara a unei persoane. In evenimentul rutier au fost implicate doua autoturisme in care se aflau șase persoane. UPDATE: In urma impactului a rezultat ranirea a trei persoane…

- In urma cu putin timp s-a produs un incident la Iasi. Din primele informatii detinute de reporterii BZI, o caruta a cazut in raul Bahlui pe raza comunei Miroslava, in satul Bratuleni. UPDATE: Nu sunt alte persoane gasite in apa. Caruțașul este evaluat medical de catre echipajul de prim ajutor. UPDATE: Echipajul…

- In urma cu putin timp s-a produs un accident rutier la Iasi. Din primele informatii detinute de reporterii BZI se pare ca incidentul auto a avut loc pe Calea Chisinaului. Soferul unui autoturism marca Mercedes a pierdut controlul asupra volanului si a intrat intr-un stalp. Momentan nu se cunoaste starea…

- GHINION… Grindina a facut prapad ieri, 13 mai, intr-o comuna din județul Iași (Dobrovaț), dupa ce lansarea de rachete antigrindina a fost ingeunata de un grup de fermieri. Noua localnici din jurul țarcului unde este amplasat lansatorul de rachere anti-grindina, au mers cu mașini și caruțe in fața punctului…

- In urma cu puțin timp a avut loc un nou accident rutier in județul Iași. Dupa primele informații deținute de catre reporterii Cotidianului BZI, accidentul a avut loc in zona Nicolina Belvedere. In coliziune au fost implicate doua autoturisme. Cauza accidentului a fost neacordarea de prioritate. Din…

- O noua centura ocolitoare pentru eliminarea traficului rutier din Iași ar urma sa fie luata in calcul de autoritațile centrale. Șoseaua pleaca din zona Dancu-Holboca, cuprinde localitatea Tomești și iese in Drumul Național 28 spre Albița. Proiectul va fi avansat la nivel central pentru a putea fi avizat…

- In urma cu puțin timp a fost raportat un incendiu in județul Iași. Din primele informații deținute de catre reporterii Cotidianului BZI, se pare ca incendiul a pornit la o casa din localitatea Zanea, comuna Ciurea. UPDATE „Echipajele au ajuns la locul evenimentului, incendiul se manifesta la acoperisul…

- In urma cu puțin timp a avut loc un accident auto in județul Iași. Din primele informații deținute de catre reporterii Cotidianului BZI, se pare ca accidentul a avut loc in comuna Tomești, in localitatea Chicerea, pe DN28. UPDATE: Purtatorul de cuvant al SAJ Iași a transmis detalii despre starea de…