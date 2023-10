Dumitru Andreșoi, cel mai bogat cioban din Romania, are planuri mari pentru urmatoarea perioada. Recent, a cumparat un abator in județul Constanța, iar in cateva luni va urma și un vapor, mișcari menite sa-i consolideze poziția pe piețele din țarile arabe. Oierul spune ca a vazut 15-20 de nave, la prețuri cuprinse intre 2,5 și 5 milioane de dolari, dintre care a selectat 3-4, iar in final va alege una. Avocații se ocupa acum de acte și de autorizații, verifica tot, pentru ca lucrurile sa fie in regula, iar, cel mai probabil, in 2-3 luni, Andreșoi ar urma sa devina proprietar. “Suntem in discuții…