Stiri pe aceeasi tema

- Fondatorul companiei Amazon, cel mai mare retailer online din lume, este oficial cel mai bogat om de pe planeta.Astfel, Averea lui Jeff Bezos a ajuns la 127, 2 miliarde de dolari, detronându-l pe fostul șef al companiei Microsoft, Bill Gates, al doilea cel mai bogat om din lume.…

- Ioan C. Mihail, cunoscut de toți ca JEAN MIHAIL, a fost, probabil, cel mai bogat roman din perioada interbelica. Averea sa, uriașa, a fost comparata doar cu cea a ”Nababului” Cantacuzino, ori cu a marilor industriași Nicolae Malaxa ori Max Auschnitt. Avea moșii in șase județe, imprumuta statul și dispunea…

- Ion Tiriac este singurul român inclus în ultima editie a topului miliardarilor publicat marti de revista americana Forbes, cu o avere de 1,2 miliarde de dolari, ceea ce îl plaseaza pe locul 1.867 la nivel mondial.

- Vestea momentului in presa mondena! Dupa ce s-a vehiculat ca se despart, un detaliu incredibil a ieșit la iveala despre Beyonce și celebrul artist Jay-Z, la scurt dupa ce acesta a fost declarat cel mai bogat rapper din lume!

- De un lucru nu se duce lipsa la Hollywood, creativitate. Din pacate, in unele cazuri, ar fi fost mai bine daca celebritațile ar fi mers pe rețete sigure. Cel puțin in materie de nume pentru copiii lor.

- Ies la iveala noi informații despre regretata cantareața, Ileana Ciuculete! Mai exact, Cornel Galeș a vorbit despre averea Ilenei Ciuculete, dar și despre relația pe care a avut-o cu regretata artista. Acesta susține ca intrei ei doi a fost „o dragoste matura” și, chiar daca a inșelat-o, lucrurile intre…

- Din motive pe care el le știe, iar noi le putem banui, primarul de azi, de ieri și dintotdeauna al comunei Parța, tehnicianul veterinar Mihai Petricaș ... The post Exclusiv. Cel mai bogat primar din Timis iși ține secreta averea appeared first on Renasterea banateana .

- Ingvar Kamprad era unul dintre cei mai bogati oameni ai planetei gratie imperiului sau de mobila pentru toate buzunarele si usor de asamblat. Decesul sau, survenit in urma cu cateva saptamani, a lasat fara stapan o avere de 54 de miliarde de euro care va ajunge in mare parte la o fundatie germana.Omul…