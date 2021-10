Cel mai bine platit job al saptamanii care se incheie este unul de inginer IT, salariul fiind cuprins intre 6.500 si 7.000 de euro pe luna, se arata in datele platformei de recrutare Bestjobs și puse la dispozitia emisiunii ”Ora de profit.ro” de la Prima TV. Postul este oferit de o companie din domeniul real-estate din Germania care cauta un cyber security engineer, un specialist in securitatea datelor si a sistemelor informatice. Job-ul presupune relocare la Berlin. Cel mai interesant job al saptamanii, potrivit Bestjobs, a fost scos la concurs de Unicef Romania. Organizatia cauta un digital…