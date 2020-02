Stiri pe aceeasi tema

- PRO TV a achiziționat licența de producție a celui mai spectaculos show de televiziune din lume: The Masked Singer. Formatul, care a devenit viral și a creat o adevarata isterie in randul publicului in peste 25 țari de pe cinci continente (America de Nord, America de Sud, Asia, Australia și Europa),…

- Transmisiunea televizata a celei de-a 92-a gale de decernare a premiilor Oscar a inregistrat duminica seara cea mai scazuta audienta din istoria sa, in cadere libera fata de anul trecut, fiind urmarita de doar 23,6 milioane de telespectatori din Statele Unite ai postului ABC, informeaza AFP. In 2019,…

- "Fecioara intre stanci", una dintre celebrele lucrari ale lui Leonardo da Vinci, ascunde o alta imagine dedesubt, cea a unei schite a lui Iisus copil, cu aripi, conform unei noi examinari cu raze-X, informeaza vineri Live Science potrivit Agerpres. Acesta nu este primul semnal ca panza "Fecioara…

- Cristina Rus a nascut in secret a treia oara. De ce se ascunde? Cristina Rus a nascut! Dupa cum informeaza revista Viva! , aceasta a devenit din nou mamica de fetita. Nasterea s-a petrecut in mare secret pe data de 19 ianuarie. De altfel, Cristina a fost extrem de discreta cu toata sarcina, recunoscand…

- O fotografie postata, recent, pe Facebook, a facut inconjurul lumii și a impresionat internauții pana la lacrimi, dupa cum marturisesc mulți, in comentarii emoționante, scrie realitatea.net.

- Poporul roman si-a pastrat prin credinta identitatea nationala in fata multor popoare migratoare, pagane, a afirmat sambata patriarhul Bisericii Ortodoxe Romane, Daniel, in predica rostita la Sfanta Liturghie oficiata la Paraclisul Catedralei Mantuirii Neamului, in ziua sarbatoririi Sfantului Apostol…

- Munții Apuseni reprezinta una dintre cele mai frumoase și interesante destinații atat din Romania, cat și din lume, loc deosebit de pitoresc, incarcat de magie și tradiții. Un loc unde pana și iarna parca vine intr-un sejur lung, atrasa de bogațiile pe care natura le ofera, regasite in jurul Țarii Moților.…

