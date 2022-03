Stiri pe aceeasi tema

- "In timpul antrenamentului a simțit o durere in piept. Cum este medic de profesie, și-a dat seama de simptome și a urcat in mașina, mergand singur la spital. A ajuns in cele din urma la Padurea Verde, la Timișoara, și in urma unui EKG i s-a spus ca are ceva vena infundata. I-a fost montat un stent",…

- Sporting Lisabona s-a calificat in finala Cupei Ligii portugheze de fotbal, dupa ce a dispus cu 2-1 de Santa Clara, miercuri, in a doua semifinala a competitiei, conform Agerpres. Santa Clara, echipa la care e legitimat fundasul roman Andrei Chindris (nu a facut parte din lot la acest meci, n. red.),…

- Fundasul malian Ousmane Coulibaly (Al Wakrah) se afla in stare stabila intr-un spital, dupa ce a suferit un infarct pe teren intr-un meci de campionat (Stars League) in Qatar, a anuntat sotia fotbalistului, citata de Reuters. Coulibaly, 32 ani, s-a prabusit in careul mic spre finalul primei reprize…