Cel mai activ vulcan din Islanda, plasat sub supraveghere atentă Grimsvotn, cel mai activ vulcan din Islanda, a fost plasat joi sub atenta supraveghere de catre autoritati, ca urmare a unei importante inundatii glaciare in curs de desfasurare, un posibil semn al unei viitoare eruptii, transmite AFP. Fenomen natural brutal cunoscut sub numele de "jokulhlaup", acest flux tumultuos de apa este in curs de desfasurare in apropierea vulcanului si se scurge de-a lungul imensei campii fluvio-glaciare Skeidararsandur, nu departe de Skaftafell, in sudul tarii, a precizat Institutul islandez de meteorologie, potrivit Agerpres. Scaderea presiunii in vulcan, cauzata de… Citeste articolul mai departe pe stiripesurse.ro…

Sursa articol si foto: stiripesurse.ro

