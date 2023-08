Stiri pe aceeasi tema

- Putea un tanar drogat, cu minim de experiența, sa conduca?„Un om normal clar nu ar mai fi plecat mai departe in asemenea conditii. Dar aici nu vorbim de un normal. Un om sub influenta drogurilor, cel putin din ce am inteles din spatiul public, este capabil sa faca orice. El cred ca nici nu a realizat…

- Putea un tanar drogat, cu minim de experiența, sa conduca?„Un om normal clar nu ar mai fi plecat mai departe in asemenea conditii. Dar aici nu vorbim de un normal. Un om sub influenta drogurilor, cel putin din ce am inteles din spatiul public, este capabil sa faca orice. El cred ca nici nu a realizat…

- Prințesa Bulgariei s-a urcat bauta la volan și a provocat un grav accident rutier! Potrivit informațiilor, la sfarșitul saptamanii trecute, in cursul zilei de duminica, fiica fostului premier si ultimul rege al Bulgariei, Simeon de Saxa-Coburg-Gotha a intrat cu autoturismul pe care il conducea in bariera…

- Avocatul care se ocupa de cazul șoferului in varsta de 19 ani care s-a urcat drogat la volan și a ucis doi tineri, in 2 Mai, a declarat ca baiatul a recunoscut ca a consumat substanțe interzise insa susține ca el nu ar fi consumator și ca, de fapt, ar fi primit drogurile in Vama Veche, la o petrecere.

- Doi barbați care se intoarceau de la mare, pe Autostrada Soarelui, au fost prinși, marți, drogați la volan. Ei au acum dosar penal.Polițiștii Biroului de Poliție Autostrada A2 București-Constanța au depistat un barbat, care conducea un autoturism, pe autostrada A2, sensul spre București, sub influența…

- Barbat de 36 de ani, din Dorohoi, dat jos de la volan de polițiști la Varfu Campului, pentru ca nu avea permis Vineri, polițiștii din cadrul Poliției Orașului Bucecea au oprit pentru control, pe drumul Național D.N. 29A, in comuna Varfu Campului, un autoturism condus de un barbat, de 36 de ani, din…

- Un tanar de 25 de ani, din satul Voia, comuna Crangurile, a fost depistat de polițiști drogat la volan. Acesta a fost prins in timp ce se deplasa pe una dintre strazile orașului Gaești, marți, 8 august. Barbatul a fost condus la spital pentru recoltarea de probe biologice, iar, in cauza, polițiștii…

- Joi, polițiștii Biroului Rutier Baia Mare au dispus masura reținerii pentru 24 de ore a barbatului de 49 de ani din Baia Mare, care la data de 02 august a.c., a acroșat un autoturism parcat pe bulevardul Unirii din municipiu, provocand un accident rutier soldat cu pagube materiale, in timp ce avea o…