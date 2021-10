Cel de-al zecelea tramvai PESA va ajunge in Iasi

Stiri pe aceeasi tema

- Primarul Nicușor Dan a reușit sa dea vestea inaintea STB, anunțand noua masura ce va fi implementanta de luni. Edilul mai spune ca suplimentarile au fost posibile dupa creșterea bugetului pentru transportul public din Capitala. Consilierii municipali au votat creșterea cu 200 milioane de lei a bugetului…

- Primul tramvai ultramodern construit pentru Municipiul Iași de compania Bozankaya din Turcia a ajuns in Iași in seara zilei de 17 septembrie! Urmeaza inca 15 de la același producator, care vor ajunge la Iași in acest an și in cursul anului viitor. Ca și tramvaiele poloneze PESA care circula deja in…

- Inaugurarea va fi marcata printr-un scurt moment oficial, de la ora 10.30, la Palatul Culturii, unde va avea loc prezentarea oficiala a tramvaielor. Pe langa reprezentanții autoritaților locale, la eveniment vor participa Excelența Sa Maciej Lang, ambasadorul Poloniei in Romania, și o delegație a producatorului…

- Doua noi tramvaie PESA au intrat in Depoul CTPIași, luni, 30 august, la primele ore ale dimineții. Acest eveniment a avut loc la exact patru saptamani dupa ce au sosit la Iași primele doua vagoane ultramoderne de același tip, din Polonia. In prezent, in depou, se afla șase tramvaie PESA. In perioada…

- Acest eveniment a avut loc la exact doua saptamani dupa ce au sosit la Iași primele doua vagoane ultramoderne de același tip, din Polonia. In perioada urmatoare, vor fi livrate municipiului Iași și alte tramvaie de catre același producator, in baza contractului incheiat cu Primaria Municipiului Iași,…

- Vom dezbate acordul de cooperare intre orașul nostru și potențiali operatori in vederea implementarii serviciilor de inchiriere a trotinetelor electrice in Municipiul Iași prin intermediul unor platforme on-line, in regim self-service. Dialogul va avea loc miercuri, 18 august, incepand cu ora 12:00,…

- Ambasadorul Romaniei in Statele Unite ale Americii, Andrei Muraru, a participat miercuri, 4 august 2021, la o convorbire telefonica cu Jake Sullivan, consilierul pentru securitate naționala al Președintelui SUA, alaturi de ambasadorii la Washington ai statelor din Formatul București 9 (B9). In cadrul…

- Primele garnituri de tramvaie noi au sosit in aceasta dimineata in orasul nostru. Este o etapa importanta din strategia mea de a moderniza si dezvolta transportul public de calatori. E un adevarat moment instoric, deoarece au trecut aproape 45 de ani de la ultima achizitie de tramvaie noi! Am semnat…