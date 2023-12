Stiri pe aceeasi tema

- Maine, pe 22 decembrie 2023, concurenții de la Mireasa - Iubire infinita vor face pasul cel mare. Cele cinci cupluri au depus actele pentru a se putea casatori civil, iar la final doar unul va fi desemnat caștigatorul sezonului 8.

- Giovana și Sese au format unul dintre cele mai apreciate cupluri pe cand se aflau in casa Mireasa, iar cei doi au caștigat simpatia fanilor și dupa ce s-a terminat competiția. Caștigatorii sezonului 5 s-au casatorit civil in emisiune. De atunci, a trecut un an și patru ani, dar și șapte luni de cand…

- S-a zvonit ca s-ar fi desparțit, dupa ce și-au șters pozele de cuplu și dupa ce a confirmat ca este un barbat singur, dar tot alaturi de iubita din casa Mireasa și-a gasit liniștea. Doi foști concurenți s-au afișat, de curand, impreuna, punand punct tuturor speculațiilor legate de separare.

- In emisia live de Miresa, Capriciile Iubirii de pe 29 noiembrie 2023 au fost difuzate imagini cu o discuție purtata de Liviu și Bogdana. Cei doi au avut parte de un moment tensionat dupa ce au vazut imagini cu ei la petrecere, insa ulterior au vorbit calm.

- Proba cu cocoșii de lupta i-a pus in dificultate pe concurenții de la America Express – Drumul Soarelui, potrivit ediției difuzate sambata seara, 18 noiembrie 2023, la Antena 1. Sanziana Negru s-a ales cu o porecla inedita din partea colegei sale de echipa. „Imblanzitoarea de cocoși eram”, s-a exprimat…

- Au fost tensiuni in platoul Mireasa, intre o concurenta și familia iubitului sau. Liviu și doamna Lucica au vorbit cu apropiații, insa discuția a degenerat. Vezi in randurile de mai jos ce s-a intamplat. Vezi și: Nunta mare la Antena 1 și in showbiz-ul din Romania. S-au casatorit in secret Familia concurentului…

- Bia și doamna Anina au ieșit din casa Mireasa pentru a sta de vorba la cafea, dupa toate discuțiile tensionate pe care le-au avut in ultima vreme. Bogdan le-a insoțit, pentru ca a participat la task-ul catușelor alaturi de iubita lui Robert.

- Zi importanta pentru Ela și Petrica de la Mireasa. Foștii concurenți au aniversat doi ani de relație ieri și nu au ezitat sa impartașeasca cateva imagini cu fanii din acest moment special. Cum s-au afișat cei doi.