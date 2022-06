Stiri pe aceeasi tema

- Celia și-a luat marea comunitate prin surprindere, asta la doar cateva luni dupa ce a nascut o fetița perfect sanatoasa. Recent, indragita artista a dat vestea cea mare și anume ca familia ei se marește cu un nou membru. Iata despre ce este vorba, de fapt!

- Vedeta pop din Barbados Rihanna si rapperul american A$AP Rocky sint deja parintii primului lor copil. Bebelusul este un baietel si s-a nascut pe 13 mai in Los Angeles, potrivit mai multor surse consultate de acest portal de stiri despre vedete. Rihanna si A$AP Rocky si-au facut publica relatia la sfirsitul…

- In exclusivitate pentru Antena Stars, Andreea Hanca a marturisit ca a ramas insarcinata, dupa ce voia sa adopte un copil. Ce a marturisit soția cunoscutului fotbalist despre sarcina. Ce planuri de viitor au cei doi.

- Galaxia noastra, Calea Lactee, a inceput sa se formeze in urma cu aproximativ 12 miliarde de ani. De atunci, aceasta a crescut atit in masa, cit și in dimensiuni, printr-o secvența de fuziuni cu alte galaxii. Poate cel mai interesant este faptul ca acest proces nu s-a incheiat inca, iar cu ajutorul…

- Pe DJ 591 A a avut loc un accident grav intre doua autovehicule. 4 persoane au decedat. O femeie in varsta de 32 de ani conducea un autoturism BMW pe DJ 591 A dinspre Sacalaz spre Sanmihaiu Roman,iar la un moment dat a intrat in coliziune cu un autoturism, care se deplasa regulamentar din sensul opus…

- Pe DJ 591 A a avut loc un accident grav intre doua autovehicule. 4 persoane au decedat. O femeie in varsta de 32 de ani conducea un autoturism BMW pe DJ 591 A dinspre Sacalaz spre Sanmihaiu Roman,iar la un moment dat a intrat in coliziune cu un autoturism, care se deplasa regulamentar din sensul opus…