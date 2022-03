Factorul climatic ar putea juca un rol decisiv in invazia ruseasca din Ucraina, odata cu apariția „Rasputița”, un fenomen sezonier in care multe drumuri devin impracticabile, ca urmare a topirii zapezilor, scrie Le Journal de Montreal . Acest termen rusesc, care semnifica „vremea drumurilor proaste”, este o realitate cunoscuta in Ucraina, in Rusia și in Belarus, cand vremea mai calda și topirea zapezii, in primavara, ca și ploile puternice din toamna, transforma multe drumuri și terenuri in adevarate mari de noroi, de doua ori pe an. Chiar inainte de venirea rasputița, imagini cu tancuri și vehicule…