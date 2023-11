Stiri pe aceeasi tema

- Veniturile Greciei din turism au inregistrat un nou record in primele sapte luni din 2023, conform datelor oficiale, in timp ce exista o cerere solida pentru calatorii in perioada toamnei, inclusiv in noiembrie, informeaza publicatia Ekathimerini.

- Emisiunea Love Island ajunge și in Romania. Formatul deja este celebru in peste 25 de țari, de la Marea Britanie, Germania, SUA sau Grecia, iar in curand va fi disponibila și la noi. Cand incepe Love Island la Pro TV? Aceasta este intrebarea pe care și-o pun toți fanii emisiunilor de dating. Love Island…

- O treime dintre europeni se confrunta cu dificultați financiare, avind probleme in a-și plati cheltuielile de trai. Acest lucru rezulta dintr-un sondaj realizat de compania Ipsos. "Partea europeana a sondajului, realizata cu participarea a 10 mii de persoane din zece țari (Germania, Franța, Grecia,…

- Trei europeni din zece declara ca se afla intr-o situatie financiara precara, ceea ce ii face sa renunte la unele necesitati de baza, precum a manca atunci cand le este foame sau a-si incalzi locuinta, releva un barometru publicat miercuri in Franta, transmite AFP. Mai precis, in aceasta situatie se…

- Mai precis, in aceasta situatie alarmanta se declara 49% dintre greci, 22% dintre francezi sau 18% dintre germani, potrivit studiului realizat de institutul Ipsos, la initiativa asociatiei Secours Populaire, pe un esantion de 10.000 de persoane adulte, in zece tari: Franta, Germania, Grecia, Italia,…

- Romanii au fost printre cei mai numeroși turiști straini din BulgariaVizitatorii straini au efectuat in luna iulie 1,8 milioane de calatorii in Bulgaria, cu 19,7% mai multe decat in perioada similara a anului trecut, transmite Novinite, conform Agerpres. Cele mai multe vizite in Bulgaria au…

- UMF Cluj a anunțat finalizarea procedurilor de inscriere la concursul de admitere a candidaților internaționali. S-au inscris 2.180 de persoane, pe cele 605 locuri scoase (355 locuri pentru limba franceza și 250 pentru limba engleza). Sunt candidați din 89 de țari, cei mai mulți fiind din Franța, Germania,…