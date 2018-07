Cei mai mari zece transportatori din Romania se apropie de 1 MLD. euro

Stiri pe aceeasi tema

- Doar aproximativ 50% dintre angajatorii din mediul economic din Romania au operat modificari ale contractelor individuale de munca in vederea compensarii transferului contributiilor sociale de la angajator la angajat, iar 24% din angajatorii activi nu au facut nicio modificare a contractelor individuale…

- Industria transporturilor din Romania trece printr-un moment favorabil generat de evoluția economica a intregii țari. Conform Ministerul Finanțelor Publice, afacerile celor mai puternice zece companii din domeniu au depașit 3,7 miliarde de lei, in creștere cu 13,5% fața de anul anterior.

- Deputatul ALDE de Suceava, Ștefan Alexandru Baișanu, a declarat marți ca prin depunerea unui proiect legislativ in Camera Deputaților, a spus ”NU” vanzarii terenurilor agricole persoanelor care nu au cetațenie romana. In momentul de fața, a aratat Baișanu, in Romania, exista 13,3 milioane de hectare…

- Ion Țiriac este pe cale sa faca o noua investiție majora in nordul Bucureștiului, pentru a crea o baza sportiva cu toate facilitațile, unde viitorii campioni ai Romaniei sa aiba toate condițiile necesare pentru a face performanța. Evaluat inițial la cateva zeci de milioane de euro, proiectul va “inghiți”…

- Solutiile de digitalizare, proiectele e-mobility si lansarea de noi produse si servicii pentru clienti sunt directiile strategice ale companiei in perioada urmatoare; Un nou Centru de Servicii Clienti va fi infiintat la Sibiu, unde vor fi create circa 250 de noi locuri de munca; alte circa 120 de angajari…

- ♦ Retailerul de tip discount care vinde produse la preturi ce incep de la 1,99 de lei a intrat pe piata din Romania in toamna lui 2014 si de atunci s-a extins agresiv ♦ Doar anul trecut au fost inaugurate circa 50 de magazine, potrivit calculelor ZF ♦ Dupa numarul de unitati, Pepco este de departe cel…

- Filiala din Romania a gigantului german Siemens va reabilita 14 stații de transformatoare de tensiune medie pe intreg teritoriul Republicii Moldova in cadrul unui amplu proiect, finanțat de Banca Europeana de Reconstructie si Dezvoltare (BERD). Contractul de reabilitare a fost semnat cu intreprinderea…