Cei mai buni internet providers din Romania in 2022. Care sunt diferențele intre Digi RDS&RCS, Telekom sau UPC. In momentul actual, DIGI Vodafone si Telekom guverneaza piața de internet, iar concurenta dintre cei 3/4 operatori este una destul de puternica. Cei mai buni internet providers din Romania in 2022. Care sunt diferențele intre Digi RDS&RCS, Telekom sau UPC Cei mai mulți romani aleg DIGI, pentru beneficiile oferite lunar clienților sai. Oferta de internet pentru acasa de la Digi cuprinde trei tipuri de abonament Fiberlink pentru conexiuni prin fibra optica cu viteze de download ce pornesc…