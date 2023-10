Stiri pe aceeasi tema

- Giorgiana Edel, interpreta originara de langa Botoșani, dar stabilita in Austria, la Viena, de ani buni, revine in aceasta toamna cu o super piesa și un super clip! “O soarta la doi” – așa se numește noul single, compus și produs de catre interpretul și producatorul din Republica Moldova, EL Radu și…

- Dintotdeauna, ținta oamenilor a fost sa aiba o viața lunga și sanatoasa. Subiectul a fost abordat și in revista Longevity, aflata acum la punctele de distribuție a presei. Expertul Simona Carniciu, doctor in științe medicale și medic primar specializat in

- Vor fi reglementate mecanismele ce faciliteaza utilizarea operelor orfane prin transpunerea prevederilor acquisului european in domeniul dreptului de autor și drepturilor conexe. Parlamentul a votat in prima lectura un proiect de modificare a legislației in domeniu. Potrivit proiectului, operele orfane…

- Fidel misiunii sale de a duce in atenția publicului romanesc creații cinematografice inovatoare și artisti care exploreaza cu indrazneala limitele limbajului cinematografic, Festivalul Internațional de Film Experimental București (BIEFF) prezinta in cadrul celei de-a 13-a ediții o retrospectiva eveniment…

- Un judecator federal a confirmat vineri o decizie a Biroului pentru drepturi de autor din SUA, potrivit careia operele de arta create de inteligența artificiala nu pot fi protejate de legislație, scrie Hollywood Reporter.Scenariștii din Hollywood se afla in greva generala de mai bine de 100 de zile,…

- Ambasada Rusiei in Romania anunța ca viza pentru a vizita țara pe care o reprezinta se poate obține mult mai ușor pentru cetațenii din 55 de țari, inclusiv Romania. Internauții au luat foc.

- Rectorul universitații Stanford, Marc Tessier-Lavigne, demisioneaza pe fondul unui scandal de plagiat. A semnat in calitate de autor sau co-autor 12 studii științifice care conțin date false, a stabilit o comisie de ancheta. Potrivit CNN, demisia va fi efectiva din 31 august, dar și dupa acea data profesorul…