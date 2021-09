Stiri pe aceeasi tema

- "Este mai bine sa nu guvernam decât sa o facem prost". Aceasta fraza face parte din analele istoriei politice germane: a fost pronunțata de Christian Lindner, președintele liberalului FDP, pe 19 noiembrie 2017, la miezul nopții. Dupa saptamâni de negocieri cu uniunea conservatoare…

- Erodați dupa 16 ani la guvernare, dupa greșelile și scandalurile de corupție din pandemie, creștin-democrații Angelei Merkel au organizat cea mai neinspirata campanie a ultimelor decenii și se afla in fața unei posibile infrangeri dureroase in alegerile parlamentare de duminica. Armin Laschet, candidatul…

- Partidul Social-Democrat (SPD) din Germania pare sa se distanteze de Uniunea Crestin-Democrata (CDU) in preferintele electorale pentru scrutinul parlamentar federal, conform celor mai noi date ale sondajelor de opinie, informeaza site-ul T-Online.de. Conform unui sondaj efectuat de Institutul…

- Armin Laschet, candidatul conservatorilor germani in alegerile ce vor avea lor luna aceasta si care vor decide cine ii va succeda cancelarului federal Angela Merkel, a cerut sambata ca rivalul sau social-democrat Olaf Scholz sa formuleze scuze pentru criticile aduse unei anchete asupra spalarii de…

- Presedintele francez, Emmanuel Macron, ii va primi saptamana viitoare pe conservatorul Armin Laschet (CDU) si social-democratul Olaf Scholz (SPD), ambii candidati la succesiunea cancelarului german Angela Merkel in cazul in care taberele lor respective vor castiga alegerile legislative din 26 septembrie,…

- Presedintele francez, Emmanuel Macron, ii va primi saptamana viitoare pe conservatorul Armin Laschet (CDU) si social-democratul Olaf Scholz (SPD), ambii candidati la succesiunea cancelarului german Angela Merkel in cazul in care taberele lor respective vor castiga alegerile legislative din 26 septembrie,…

- E o premiera aproape absoluta în istoria televiziunii germane: trei candidați la cancelar concureaza unul cu altul, la televizor. În presa germana a aparut și termenul triel, în loc de duel. Cei trei combatanți în dezbaterea televizata de duminica seara și în cele ce vor…

- Partidul Social-Democrat (SPD) se claseaza pe primul loc in preferintele de vot inaintea scrutinului parlamentar programat in septembrie in Germania, devansand pentru prima data in ultimii 15 ani Uniunea Crestin-Democrata (CDU), informeaza postul german N-TV. Conform unui sondaj efectuat de Institutul…