- “Incepand de astazi, aplicatia Google Pay este disponibila in Romania. Pana in prezent, solutia Google Pay era disponibila in tara noastra prin intermediul aplicatiilor de plata ale partenerilor, banci sau operatori de plati electronice. Aplicatia Google Pay va putea fi folosita de toti utilizatorii…

- Microsoft a lansat marti un news feed personalizat numit Microsoft Start, care va fi disponibil atat ca website cat si ca aplicatie mobila, transmite Reuters. Aceasta initiativa va permite companiei de software sa concureze mai bine cu news feedurile oferite de Apple, Google, parte a grupului…

- Peste jumatate din companiile americane intenționeaza sa ceara unei parți sau tuturor angajaților lor sa se vaccineze împotriva COVID-19 pâna la sfârșitul anului, relateaza Business Insider.Sondajul, realizat de agenția Reuters, a intervievat conducerile a 961 de companii din…

- Mașinile complet autonome par mai degraba o poveste frumoasa de marketing la ora actuala, dar testele și proiectele in acest sens sunt cat se poate de reale, cu toate ca nu exista inca o reglementare pentru aceste vehicule. Waymo este una dintre companiile cele mai active in domeniu, bucurandu-se de…

- Compania germana de echipament sportiv Adidas a anuntat ca a ajuns la un acord cu societatea americana Authentics Brands Group (ABG) pentru a vinde brand-ul sau Reebok contra sumei de 2,1 miliarde euro, relateaza L'Equipe.

- Incepand cu luna mai, cei doi au vandut actiuni din clasa A si clasa C de peste 1,07 miliarde de dolari, potrivit documentelor depuse la Comisia americana pentru bursa si valori mobiliare. Vanzarile efectuate de Brin au totalizat peste 610 milioane de dolari, iar cele ale lui Page, inclusiv din aceasta…

- In februarie anul trecut, Xiaomi a introdus doua baterii marca Redmi, una cu o capacitate de 10.000 mAh și una cu 20.000 mAh. Acum, compania a anunțat ca a vandut 1 milion de unitați in total dintre aceste doua. In India, cele baterii vand in acest moment la un discount, pana la 20% reducere pentru…