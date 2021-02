Stiri pe aceeasi tema

- Guvernul ceh a reusit sa ajunga duminica, 14 februarie, la un acord de ultima instanța cu guvernatorii regionali pentru a introduce o noua stare de urgenta de 14 zile si pentru a evita astfel o suspendare haotica a masurilor de restrictie pentru combaterea pandemiei de coronavirus, relateaza agenția…

- Deputatii cehi au votat joi impotriva prelungirii starii de urgenta, solicitata de guvernul minoritar al prim-ministrului populist Andrej Babis in incercarea de a tine sub control o explozie a numarului de infectii de Covid-19, scrie Agerpres. Votul a avut loc in timp ce Germania vecina a anuntat inchiderea…

- Starea de alerta se prelungește, de miercuri, cu 30 de zile Foto: Arhiva/ Catalin Radu Starea de alerta se prelungește de mâine cu 30 de zile pe întreg teritoriul țarii. Hotarârea a fost luata astazi de guvern la solicitarea Comitetului Național pentru Situații de Urgența.…

- Comitetul Național pentru Situatii de Urgenta adopta prezenta HOTARARE: Art.1 – Se propune prelungirea starii de alerta pe intreg teritoriul național, pentru o perioada de 30 de zile, incepand cu data de 13.01.2021. Art.2 – Masurile de prevenire și control a infecțiilor generate de virusul SARSCoV-2,…

- Starea de alerta se prelungește pentru inca 30 de zile. Guvernul a adoptat in ședința de vineri hotararea prin care starea de alerta se prelungește pe teritoriul Romaniei pentru inca o luna. Actul normativ intra in vigoare pe data de 14 decembrie. Hotararea de Guvern a fost adoptata in urma propunerilor…

- Guvernul ceh a prelungit joi pana pe 23 decembrie starea de urgenta in fata cresterii numarului de contaminari cu noul tip de coronavirus, informeaza AFP. Republica Ceha a inregistrat miercuri 6.402 de noi cazuri de contaminare, cel mai ridicat numar dupa 19 noiembrie, bilantul total fiind de 563.333…

