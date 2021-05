Cehia: Poliţia cere inculparea premierului Andrej Babis pentru presupusă fraudă cu subvenţii europene Procuratura ceha a anuntat luni ca politia a cerut parchetului inculparea premierului Andrej Babis, în legatura cu un dosar de presupusa frauda cu subventii europene, relateaza AFP, DPA si Agerpres.



Politia banuieste ca în 2007 Babis a transferat temporar ferma si resort-ul &"Cuibul de berze&", din apropiere de Praga, în afara holdingului sau agro-alimentar Agrofert, pentru a beneficia de subventiile europene destinate micilor întreprinderi. Conform politiei, el ar fi deturnat astfel subventii de aproape 2 milioane de euro.



