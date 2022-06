Stiri pe aceeasi tema

- Marți, Curtea Europeana a Drepturilor Omului (CEDO) a decis ca legislația rusa privind „agenții straini” incalca drepturile grupurilor desemnate ca atare și a ordonat Rusiei sa plateasca despagubiri pentru multe dintre acestea. Rusia a pierdut la CEDO Rusia folosește termenul „agenți straini”, care…

- Duma de Stat (camera inferioara a parlamentului rus) a adoptat marti in a treia si ultima lectura o lege care permite Rusiei sa nu mai puna in aplicare deciziile Curtii Europene pentru Drepturile Omului (CEDO), dupa excluderea acesteia din Consiliul Europei in luna martie, relateaza AFP. ‘Curtea Europeana…

- Dmitri Kovtun, unul dintre cei doi rusi acuzati de britanici de otravirea la Londra, in 2006, a fostului ofiter al serviciilor secrete ruse FSB specializat in crima organizata, Aleksandr Litvinenko, a murit de COVID-19 intr-un spital din Moscova, a anuntat sambata agentia rusa TASS, preluata de Reuters.…

- Publicatia independenta Novaia Gazeta a anuntat luni suspendarea aparitiei sale atat in format online, cat si in versiunea tiparita, pana la sfarsitul operatiunii militare in Ucraina, intr-un moment in care puterea rusa isi intensifica presiunea impotriva vocilor critice la adresa sa, relateaza France…

- Curtea Europeana a Drepturilor Omului (CEDO) a anuntat miercuri ca va relua judecarea reclamatiilor la adresa Rusiei, care trebuie sa respecte Conventia Europeana a Drepturilor Omului pina la 16 septembrie, informeaza AFP. Instanta suspendase saptamina trecuta cauzele respective, in urma excluderii…

- Adunarea Parlamentara a Consiliului Europei a decis excluderea Federației Ruse. În plus, organizația a cerut sa se ofere Ucrainei mijloacele de protecție a spațiului aerian. La fel, unanim, a fost votat amendamentul ce prevede recunoașterea oficiala a Transnistriei ca zona de ocupație…