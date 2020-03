Curtea Europeana a Drepturilor Omului a condamnat statul roman pentru incalcarea dreptului la viata dupa ce un politist a impuscat in 2005 o minora de etnie roma. CEDO a obligat statul la plata unei despagubiri catre victima in suma de 25.000 euro.Concluzia Curtii Europene a Drepturilor Omului a fost ca autoritatile romane nu au cautat cu adevarat sa afle ce s-a intamplat cu exactitate in cazul interventiei politiei din data de 8 noiembrie 2005, se arata intr-un comunicat de presa al Romani CRISS, ong-ul care a reprezentat victima la CEDO."In data de 8 noiembrie 2005, Andreea si mama ei se indreptau…