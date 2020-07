Curtea Europeana a Drepturilor Omului (CEDO) a condamnat joi Franta pentru abandonarea in strada a azilantilor, fara mijloace de trai, informeaza AFP. Este a patra condamnare pronuntata de instanta impotriva statului francez, in mai putin de o luna. 'Autoritatile franceze nu si-au indeplinit (...) obligatiile fata de trei azilanti majori - un afgan, un rus si un iranian, in varsta de 27, 33, respectiv 46 de ani - care depusesera cereri de azil in 2013 si 2014, arata un comunicat al Curtii de la Strasbourg. Institutiile Frantei 'trebuie facute raspunzatoare de conditiile in care s-au aflat…