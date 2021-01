Curtea Europeana a Drepturilor Omului (CEDO) are in vedere sa trateze cu prioritate noile probleme ridicate de pandemia de COVID-19 in materie de respectarea drepturilor omului si democratie, a indicat joi presedintele forului, Robert Spano, transmite AFP. "Pandemia globala a ridicat si va ridica in continuare o serie de probleme in materie de drepturile omului", a afirmat judecatorul islandez intr-o conferinta de presa consacrata bilantului anual al Curtii. Aceste probleme survin "intr-un context in care statele membre au sarcina dificila de a raspunde pandemiei respectand in acelasi timp drepturile…