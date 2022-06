Curtea Europeana a Drepturilor Omului (CEDO) de la Strasburg a anuntat marti ca a inregistrat o reclamație oficiala din partea Ucrainei impotriva Rusiei, o procedura destul de rara, menita sa constate incalcarile drepturilor omului comise de Moscova de la inceputul invaziei in tara vecina, transmite AFP. „Pe 23 iunie 2022, Curtea Europeana a Drepturilor Omului a primit o cerere completata in mod oficial in acest caz”, care se refera la „acuzatiile guvernului ucrainean privind incalcari masive si flagrante ale drepturilor omului comise de Federatia Rusa in operatiunile sale militare pe teritoriul…