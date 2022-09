Stiri pe aceeasi tema

- Denis Draguș (23 de ani), atacant la Standard Liege, numește aspectele care impiedica jucatorii romani sa se impuna la echipele din strainatate. Cumparat in 2019 de Standard Liege pentru 1,8 milioane de euro, Draguș a avut un inceput de aventura dificil in Belgia. In primul sezon a adunat doar 5 apariții…

- Guvernul are ca prioritate si isi propune prin masurile adoptate sa faciliteze reintoarcerea in tara a cat mai multor romani aflati la munca in strainatate, a declarat prim-ministrul Nicolae Ciuca, joi, la evenimentul Gala #RePatriotInspira, editia a V-a.

- Administrația Fondului pentru Mediu a decis suspendarea popririi asupra disponibilitaților banești ale companiei Blue Air Aviation SA și stabilirea unui grafic pe 12 luni pentru achitarea creanței. „In urma solicitarii transmise in dimineața zilei de 7 septembrie 2022, de eșalonare la plata a obligațiilor…

- Continue reading SPECIAL. Fotbaliștii romani din strainatate in noul sezon: tabloul complet dupa finalul perioadei de transferuri in ligile tari ale Europei + ultimele destinații disponibile! at Info real.

- In vacanța, in vizita profesionala, acasa sau in strainatate, ai la dispoziție, intr-un singur loc, toate numerele de urgența din intreaga lume! Unica soluție de a avea acces direct și rapid la numerele de urgența și utile din fiecare țara, in limba engleza, dar și in limba țarii respective și posibilitatea…

- Avand in vedere ca a inceput vacanta de vara, iar in aceasta perioada multi copii calatoresc in afara granitelor tarii, Politia de Frontiera Romana reamintește conditiile privind calatoria cetatenilor romani minori in strainatate. * De la inceputul vacanței școlare, polițiștii de frontiera au fost nevoiti…

- Cei care vor sa plece din țara cu copiii, trebuie sa știe ca la controlul documentelor parinții trebuie sa prezinte și pentru copii acte. De la inceputul vacanței școlare, polițiștii de frontiera au fost nevoiti sa intrerupa calatoria a peste 500 cetațeni romani minori, ca urmare a faptului ca parintii/insoțitorii…

- Western Union a lansat recent noua sa aplicație integrata de digital banking și transfer internațional de bani WU+, prin care va puteți stoca banii in mai multe valute, intr-un singur cont digital banar, puteți primi și trimite bani internațional, instantaneu și fara taxe, cu alți deținatori de conturi…