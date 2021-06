Stiri pe aceeasi tema

- CHIȘINAU, 2 iunie - Sputnik. Doua partide au anunțat astazi ca nu vor participa in calitate de concurenți electorali la alegerile parlamentare anticipate. Unul dintre partide este "PRO MOLDOVA", iar anunțul a fost facut de Andrian Candu in cadrul unei conferințe de presa. © Photo : Facebook…

- Primarul General, Ion Ceban, și Guvernatorul orașului Sankt Petersburg, Alexandr Beglov, au semnat joi un acord de colaborare (foaie de parcurs) dintre Primaria municipiului Chișinau și Guvernul orașului Sanct Petersburg, in domeniul comercial-economic și cel cultural, pentru anii 2021-2024.

- Brașovul ramane preferatul turiștilor, atat romani cat și straini, chiar și in pandemie. Aproape 190.000 de turiști au vizitat județul nostru in primele doua luni ale acestui an. Cei mai mulți au preferat sa stea la hoteluri-apartament, acestea avand cel mai ridicat indice net de utilizare a locurilor…

- In februarie, Romania a mai trimis Republicii Moldova 21.600 de doze de vaccin. "Al doilea transport de vaccinuri impotriva COVID-19 se afla in drum spre Republica Moldova. Este vorba de o transa de 50.400 de doze de vaccin AstraZeneca, care se adauga celor 21.600 livrate la sfarsitul lunii februarie.…

- In perioada 19 martie - 18 aprilie in Republica Moldova a fost declarata stare de urgența in sanatate publica. In acest context au fost aplicate mai multe restricții, iar instituțiile din țara vor active intr-un regim special. Potrivit deciziei CNESP, Centrele Comerciale din țara vor putea active doar…

- „Prieteni, anunț că am primit rezultatul testului pozitiv! Am făcut testul de rutină in contextul in care in primărie sunt foarte mulți colegi infectați cu COVID-19. Unii au starea de sănătate gravă, alții au aflat intamplător, deoarece am solicitat ca toți angajații să fie testați.…