Ceatalchioi și dronele rusești – Râde lumea de autoritățile române! Val de ironii pe rețelele sociale dupa ce autoritațile romane au decis sa trimita mesaje de avertizare si alarmare a populatiei prin sistemul RO-ALERT si/sau mijloacele de alarmare de la nivelul autoritatilor publice locale in zona unde au cazut bucați dintr-o drona ruseasca. „Nu se lasa. Continua sa faca Romania de ras. Auzi, sa trimita RoAlert la Plauru și Ceatalchioi cand se apropie drona. Pai bine mai nefericiților, cui trimiteți ma voi SMS-uri? Țaranilor care v-au avertizat ca zboara dronele pe langa ei? Pai ei v-au avertizat ma pe voi, nu voi pe ei. Ei v-au și spus ca a cazut in papuriș,… Citeste articolul mai departe pe cotidianul.ro…

Sursa articol si foto: cotidianul.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul de externe din Ucraina spune ca ar detine fotografii care arata ca drone ruse au lovit teritoriul Romaniei in timpul unui atac cu drone asupra infrastructurii dintr-un port ucrainean de la Dunare. Anunțul din Ucraina a fost insa infirmat de MApN. Ucraina vrea sa arate ca agresivitatea Rusiei…

- Rusia a bombardat in noaptea de duminica spre luni, 4 septembrie, portul Izmail, iar drone folosite in atac ar fi cazut „și explodat” pe teritoriul Romaniei. Cel puțin aceasta varianta a fost aruncata in spațiul public de diplomația ucraineana. Purtatorul de cuvant al Ministerului Afacerilor Externe…

- Ucraina a doborat peste 10 drone deasupra Kievului in cursul nopții de marți spre miercuri, potrivit oficialilor ucraineni. Resturile de la dronele doborate au cazut in mai multe districete din Kiev, iar unele cladiri nerezidențiale și suprafețele drumurilor au fost avariate. De asemenea, dronele rusești…

- "Atacurile aeriene rusesti asupra infrastructurii portuare din Reni si Izmail nu vor putea opri determinarea lumii libere de a sprijini restabilirea pacii in regiune. Condamnam cu toata puterea astfel de atacuri. Este evidenta intentia Moscovei de a lovi in capacitatea de export a Ucrainei, acesta fiind…

- Dronele rusești au atacat infrastructura portuara ucraineana de pe Dunare in cursul nopții, vizand stocurile de cereale ucrainene, a anunțat armata ucraineana, potrivit CNN. Portul Reni, aflat la cativa kilometri de Romania, a fost vizat de atacul cu drone.Atacul a fost efectuat de drone Shahed, de…

- Bunica Elena Negru a fost premianta clasei și a vrut sa se faca invațatoare, dar a renunțat la visul sau, dupa casatorie. Cu toate acestea, a reușit sa le insufle copiilor sai dragostea pentru carte, i-a purtat prin școli inalte și astazi se bucura de fiecare realizare a lor, scrie intermediatv.ro . "O…

- Premierul Romaniei, Marcel Ciolacu, i-a amintit din nou premierului Ucrainei, Denys Shmyhal, de romanii din Ucraina, solicitand respectarea drepturilor acestei minoritați etnice. Cei doi premieri au avut o convorbire telefonica la data de 27 iunie 2023. Punctul de vedere exprimat de Marcel Ciolacu este…

- Rachete rusești au lovit in cursul nopții cladiri civile din portul ucrainean Odesa, situat la Marea Neagra, ucigand cel puțin trei persoane, au declarat miercuri (14 iunie) armata ucraineana și oficiali locali. Rusia a lansat patru rachete de croaziera asupra orașului Odesa, a declarat comandamentul…