- Rusia pare sa pregateasca referendumuri pentru anexarea unor teritorii ocupate din Ucraina, apreciaza dpa. Conform unor sondaje de opinie recente, prezentate duminica de Serghei Kirienko, prim-adjunct al sefului administratiei prezidentiale ruse, aderarea la Rusia este sustinuta de 91-92% din populatia…

- Forțele ruse nu au intreprins niciun fel de operațiuni ofensive in sudul Ucrainei și continua sa-și intareasca pozițiile defensive. Forțele ucrainene au confirmat bombardarea mai multor fortificații și depozite de muniții ale armatei ruse in regiunea Herson, conform analizei publicate duminica dimineața…

- Rusia ar putea lansa o ofensiva ampla in regiunea Herson, din sudul Ucrainei, si isi consolideaza fortele din aceasta zona, a anuntat joi generalul ucrainean Oleksii Hromov, potrivit Reuters.

- Kremlinul „recomanda” ca mass-media de stat și pro-guvernamentale – precum și politicienii din sistem – sa faca paralele intre razboiul din Ucraina, Creștinarea Rusiei kievene și Batalia de pe Neva. Tezele conform carora, in esența, cele trei evenimente sunt foarte asemanatoare sunt cuprinse in doua…

- Declarațiile oficiale și filmarile publicate de Ministerul rus al Apararii sugereaza ca Kremlinul a reorganizat structura de comanda militara a țarii in ultimele saptamani, potrivit analiștilor, deoarece ofensiva rusa in curs de desfașurare in Ucraina duce la puține caștiguri teritoriale, noteaza The…

- Comandantul Forțelor Aeropurtate Ruse, generalul colonel Andrei Serdiukov, a fost demis din cauza pierderilor masive suferite parașutiștii ruși in razboiul din Ucraina, a transmis, sambata, Institutul pentru Studiul Razboiului (ISW), citand surse ucrainene neconfirmate, informeaza site-ul independent…

- Potrivit Agepres, care citeaza DPA, armata ucraineana a intreprins in timpul noptii de luni spre marți cateva atacuri aeriene asupra pozitiilor ruse in sudul Ucrainei. Asta, deși in est lucrurile raman neschimbate. Adica, rușii sunt victorioși. „Elicoptere ucrainene au lovit grupuri mari de forte inamice…