- “Razboiul” dintre chef Catalin Scarlatescu, chef Florin Dumitrescu și chef Sorin Bontea continua luni seara, de la ora 20.00, intr-o noua ediție “Chefi la cuțite”, la Antena 1. Cea de-a treia...

- Luni seara se arunca zarurile, caci cei 21 de concurenți aleși de Sorin Bontea, Florin Dumitrescu și Catalin Scarlatescu vor intra pentru prima oara in bucataria Chefi la cuțite, in formula aleasa de jurați pentru cel de-al saptelea sezon al show-ului.

- Eugen Teodorovici vrea sa fie sigur ca afacerile cu fonduri europene in care ar fi implicat Dan Barna sunt cercetate riguros, el avand semnale ca se incearca ascunderea unor informații. Transparența totala in anchetarea afacerilor cu fonduri europene in care ar fi fost implicat liderul USR, Dan Barna.…

- Un agent de paza de la Spitalul Judetean din Deva a publicat pe internet un mesaj prin care le aduce acuzații grave medicilor din aceasta unitate sanitara. Unul dintre doctorii pe care i-a menționat acesta s-a aparat, spunand ca adevarul este cu totul altul.

- Razvan Fodor, fostul prezentator al show-ului culinar „MasterChef“, de la Pro TV, a avut o aparitie surpriza la preselectiile „Chefi la cutite“, de la Antena 1, unde i-a revazut pe fostii lui colegi de platou, Sorin Bontea, Florin Dumitrescu si Catalin Scarlatescu.

- Ministrul Justiției, Ana Birchall, o acuza, intr-o scrisoare, pe Lia Savonea, președinte al CSM, de imixtiune grava in activitatea Guvernului, scrie Antena 3. Ana Birchall precizeaza ca Lia Savonea a...

- O jurnalista britanica l-a acuzat pe premierul Boris Johnson ca ar fi mangaiat-o insistent pe coapsa, in urma cu 20 de ani. Un purtator de cuvant de la Downing Street a transmis ca acuzatia este falsa,...

- Apar acuzații grave la adresa unor instituții cu greutate din Romania, instituții, care trebuie sa faca lumina in cazul dispariției Alexandrei Maceșanu, despre care se presupune ca ar fi fost ucisa de catre Gheorghe Dinca.