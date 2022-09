Stiri pe aceeasi tema

- Hreanul aduce multe beneficii sanatații: in trecut era utilizat pentru a crește imunitatea, ca adjuvant in perioadele de suprasolicitare iar marinarii il foloseau pentru a se proteja de scorbut. Profita acum : Oferta de nerefuzat Oferta de nerefuzat . Cum facem un concediu reușit cu bani puțini! Oferta…

- Amestecul de ulei de ricin și bicarbonat de sodiu poate vindeca o serie de boli și poate intineri, intari organismul. Este o combinație de ingrediente accesibile care poate fi un adevarat panaceu. Profita acum : Oferta de nerefuzat Oferta de nerefuzat . Cum facem un concediu reușit cu bani puțini! Oferta…

- Un anunț postat de o femeie din Thailanda pe rețelele de socializare poate fi considerat neconvențional de mulți. Potrivit acestuia, femeia este in cautare de amante pentru soțul sau, iar salariul oferit este de 400 de euro lunar. Profita acum : Oferta de nerefuzat Oferta de nerefuzat . Cum facem un…

- Studiile clinice au aratat ca extractul de afine, bogat in antocianozide, incetineste considerabil pierderea acuitatii vizuale. Lista beneficiilor este mult mai lunga. Profita acum : Oferta de nerefuzat Oferta de nerefuzat . Cum facem un concediu reușit cu bani puțini! Oferta de nerefuzat la President…

- Desi pretul locuintelor a explodat in toata tara, exista un oras in care un roman isi vinde garsoniera la un pret de nimic. Profita acum : Oferta de nerefuzat Oferta de nerefuzat . Cum facem un concediu reușit cu bani puțini! Oferta de nerefuzat la President Hotel & Resort**** din Baile Felix Oferta…

- Plimbarile in miezul zilei, pe timpul verii, pot deveni destul de neplacute, mai ales daca nu ai sistemul AC funcțional. Totuși, pentru a menține in permanența o temperatura mai scazuta in autoturism, exista soluții care-ți pot veni in ajutor. Profita acum : Oferta de nerefuzat Oferta de nerefuzat . Cum…

- Coaja de pepene verde are mai multe beneficii pentru organism decat te-ai fi asteptat. In randurile de mai jos va prezentam cateva dintre acestea. Profita acum : Oferta de nerefuzat Oferta de nerefuzat . Cum facem un concediu reușit cu bani puțini! Oferta de nerefuzat la President Hotel & Resort****…

- Romanii sunt nevoiti sa scoata mai mult din buzunare, daca vor sa merga la nunta, anul acesta. „Darul a crescut cu aproximativ 40%, fata de anul trecut”, se plang invitatii. Profita acum : Oferta de nerefuzat Oferta de nerefuzat . Cum facem un concediu reușit cu bani puțini! Oferta de nerefuzat la…