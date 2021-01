Ceaiul poate ucide coronavirusul din salivă Ceaiul poate ucide coronavirusul din saliva, dar nu pentru mult timp. Daca bautura este ținuta in gura timp de 10 secunde, atunci in proba de saliva nu va putea fi gasit virusul. Cu toate acestea, particulele sale se vor recupera peste citeva minute. Acasta descoperire au facut oamenii de știința japonezi, iar apoi concluziile lor au fost confirmate și de colegii ruși, scrie ziarul "Izvestia". Ace Citeste articolul mai departe pe noi.md…

