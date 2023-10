Ceaiul poate reduce riscul de diabet de tip 2 Dovezile care susțin beneficiile pentru sanatate ale consumului de ceai devin mai puternice cu fiecare nou studiu. O cercetare recenta a observat ca persoanele care beau zilnic ceai au un risc cu 53% mai mic de a dezvolta prediabet și cu 47% mai mic de a face diabet de tip 2, comparativ cu cei care nu beau niciodata ceai, potrivit unui documentar prezentat de Hotnews. Ceaiul adevarat – cel negru, verde și alb – este facut din frunzele aceleiași plante de ceai, Camellia sinensis. Cele trei culori ale ceaiurilor, așa cum le vedem in ceașca, rezulta din procese diferite de fabricație, in mare parte… Citeste articolul mai departe pe ziarulprahova.ro…

