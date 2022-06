Ceaiul din frunze de zmeur, beneficii importante pentru femei. Ce efecte are

Stiri pe aceeasi tema

- Lemnul dulce este o planta a carei radacina are culoarea negra și prezinta un gust cu totul unic, foarte aromat, dar și foarte dulce. Din aceasta planta se face ceai, iar bautura are multe beneficii pentru sanatate.

- Primarul comunei Bagaciu, Ioan Aldea, a oferit un interviu cotidianului Zi de Zi in care a prezentat detalii despre bugetul unitații administrativ-teritoriale pentru anul 2022, principalele investiții preconizate in anul 2022, dar și noile proiecte in curs de demarare. Totodata, Ioan Aldea a informat…

- Chiar daca circulația rutiera s-a desfașurat anevoios in ultimele doua zile in zona stației CFR și a spitalului vechi din municipiul Radauți, din cauza unor lucrari in carosabil, conducatorii auto vor fi mulțumiți de acum de calitatea asfaltului din zona menționata mai sus. Mai precis, au fost ...

- Primarul din Lupșa, Radu Penciu anunța demararea unor investiții importante in comuna. Este vorba despre rețeaua de alimentare cu apa și asfaltarea unor strazi. „Lucram la rețeaua de alimentare cu apa in satele Hadarau, Lupșa și Lunca. Am inceput din satul Hadarau cu strazile care vor fi asfaltate pana…

- Serviciul Public Comunitar Regim Permise de Conducere și Inmatriculare a Vehiculelor Cluj a trecut la un nou sistem de inmatriculare a vehiculelor, conform calendarului DRPCIV, aducand cu sine o serie de noi facilitați pentru cetațeni. Principalul avantaj al trecerii la noul „Sistem online pentru inmatricularea…

- Va invitam zilnic sa cunoașteți cele mai importante evenimente ale zilei. An de an fiecare zi este unica in felul sau. Cele mai importante știri ale zilei: 21 aprilie — a 111-a zi a anului conform Calendarului Gregorian. Pina la sfirsitul anului au ramas 254 de zile. Sarbatori religioase sau Ortodoxe:…

- Lucrari importante la Liceul Tehnologic din Topoloveni Vești bune pentru elevii și profesorii din Topoloveni! Saptamana viitoare va fi predat amplasamentul pentru inceperea unei investiții de anvergura care vizeaza Liceul Tehnologic din orașul de pe Raul Carcinov. Este vorba despre un proiect de reabilitare,…

- Comunitatea academica a Universitații de Vest din Timișoara considera ca adaptarea instituțiilor administrației locale la cele mai actuale tendințe ale politicilor publice europene este posibila doar prin utilizarea datelor deschise. In acest context, este de apreciat modul transparent și avansat in…