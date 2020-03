Stiri pe aceeasi tema

- Aceste date reprezinta doar mortalitatea inregistrata in spitale, insa autoritatile au precizat ca in curand vor putea adauga si mortalitatea din azilurile si sanatoriile de batrani, fapt care ar putea avea ca rezultat o crestere considerabila a mortalitatii puse pe seama COVID-19. In cadrul unei conferinte…

- Aceste noi decese reprezinta o crestere zilnica de 21%, o tendinta usor incetinita fata de ultimele doua zile, in timp ce Franta a patruns in cea de-a doua saptamana de izolare la domiciliu. Aceste date reprezinta doar mortalitatea inregistrata in spitale, insa autoritatile au precizat ca in curand…

- Pe langa simptomele cunoscute pana acum ale COVID-19 - febra, tusea, dispneea (greutate in respiratie) -, medici ORL francezi avertizeaza asupra unui alt simptom asociat, in opinia acestora, bolii provocate de noul coronavirus: pierderea mirosului, informeaza sambata AFP.Specialisti in otorinolaringologie…

- Asociatia umanitara Banlieue Sante, care activeaza in Paris si in regiunea Ile-de-France, lanseaza clipuri video in 12 limbi, pentru ca instructiunile legate de riscurile infectarii cu coronavirus sa ajunga la cat mai multa lume. Unul dintre clipurile respective este in limba romana. "Ramaneti acasa…

- Bilantul epidemic a ajuns la 175 de morti in Franta si se inregistreaza in total 7.730 de cazuri, a anuntat marti seara Directia Generala de Sanatate de la Paris, anunța MEDIAFAX.Bilantul epidemiei de coronavirus este de 175 de morti in Franta si s-au inregistrat pana acum 7.730 de cazuri,…

- Folosirea de ibuprofen (la noi marcile comerciale cele mai populare sunt Nurofen sau Advil) si cortizon NU este recomandata la cei care au Coronavirus. Mai ales la tineri, poate duce la complicatii grave ale bolii. Singurul tratament recomandat contra febrei in boala Covid19 e paracetamolul. Atentie…

- Rezultatele probelor prelevate de la doua femeie internate la Spitalul Județean de Urgența Bistrița cu suspiciune de coronavirus sunt negative, a anunțat vineri dimineața, conducerea Spitalului Județean de Urgența Bistrița. O alta proba este acum in analiza la laboratorului din cadrul Spitalului Clinic…