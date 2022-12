Stiri pe aceeasi tema

- Maximiliano Oliva (32 de ani), fotbalistul argentinian care a luat Cupa Ligii cu Dinamo in 2017, fost internațional U17 și U20 al „pumelor”, a vorbit intr-un interviu acordat Gazetei Sporturilor despre parcursul și șansele sud-americanilor la Campionatul Mondial din Qatar. Diseara, de la ora 21:00,…

- Dupa prima zi in care s-au jucat meciuri din etapa a 2-a a grupelor la Campionatul Mondial, pare ca nicio echipa nu vrea sa obțina deja calificarea. Olanda, Ecuador și Anglia au preferat sa ramana in tensiune și pentru ultimul meci din grupa, asta in timp ce Qatar a devenit, oficial, prima echipa eliminata…

- Argentina și Mexic se vor infrunta sambata, de la ora 21:00, in capul de afiș al zilei la Campionatul Mondial de fotbal din Qatar. Partida va fi liveTEXT pe GSP.ro și televizata de TVR 1. Toate rezultatele din etapa #2 a grupelor Campionatului Mondial Argentina și Mexic fac parte din grupa C la Mondial,…

- Argentina infrunta astazi Arabia Saudita, de la ora 12:00, in primul meci al zilei din Grupa C de la Campionatul Mondial din Qatar. Partida de pe Lusail Stadium va fi liveTEXT pe GSP.ro și in direct la TVR 1. In celalalt meci din Grupa C, Polonia lui Robert Lewandowski da piept cu Mexicul. Ghidul Campionatului…

- Angel Di Maria a inscris un gol senzațional in amicalul Emiratele Arabe Unite – Argentina 0-5, disputat miercuri la Abu Dhabi, cu cateva zile inainte de startul Campionatului Mondial din Qatar. Di Maria a reluat din voleu o centrare din partea stanga a lui Acuna. Jucatorul lui Juventus a acoperit mingea…

- ​​Marian Olaianos nu mai merge la Mondialul din Qatar, ca urmare a anchetei disciplinare in care e cercetat ca si-ar fi bruscat o colegam scrie paginademedia.ro . Potrivit informatiilor Paginademedia.ro, confirmate din surse TVR, Marian Olaianos nu mai este pe lista comentatorilor care vor merge la…

- Jucatorul cu cele mai multe meciuri jucate la un Campionat Mondial de fotbal este germanul Lothar Matthaus. Recordul sau ar putea fi doborat anul acesta de Messi, insa pentru asta trebuie indeplinite doua condiții importante.