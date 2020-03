Stiri pe aceeasi tema

- Unul dintre cele mai gustoase si hranitoare preparate gatite in Romania este ciorba de salata verde. Ieftina si usor de gatit, delicioasa mancare se drege cu lapte prins. Reteta o regasim la Radu Anton Roman, regretatul gastronom, in lucrarea “Bucate, vinuri si obiceiuri romanesti” (Editura Paideia).

- Preparatul este in egala masura sanatos si satios, fiind alegerea ideala pentru pranz sau cina. Secretul gustului apetisant sta in pregatirea termica a legumelor, dar si in dressing-ul din ghimbir, usturoi si ulei de masline.

- Painea pregatita in casa este sanatoasa si deosebit de gustoasa. Spre deosebire de cea din comert, aluatul nu contine amelioratori si E-uri si poate fi pastrata mai multe zile, fara se se faramiteze. Reteta preparatului o regasim la Radu Anton Roman.

- O paine gustoasa, fara E-uri, poate preparata in casa de fiecare gospodina. Daca folosim faina de secara, preparatul va fi mai sanatos. Reteta painii de secara o regasim la Radu Anton Roman, regretatul gastronom, in lucrarea "Bucate, vinuri si obiceiuri romanesti".

- Francezii ii spun confit (iar la dulceata ... confiture!) si o considera una din cele mai rafinate fripturi. Numai ca ei ingroapa in untura spre fragezire mai mult gasca si rata, si mai putin porcul. Bunicile noastre umpleau candva camara cu oale de carne de porc in „unsoare“ si tare buna mai era, nota…

- Cu toate astea, aproape toate gospodinele au un obicei gresit. Apa in care se fierb legumele trebuie schimbata, mai ales daca legumele sunt cumparate din comert. In caz contrar riscati sa va otraviti cu chimicalele de pe legume. De exemplu, prima apa in care au fost fierte legumele trebuie aruncata,…

- De cand suntem mici auzim mereu ca alimentatia ne influenteaza sanatatea. Cand vorbim insa despre alimentație sanatoasa, automat ne gandim la principii complexe, foarte greu de respectat.

- Ciorba de burta, preparat delicios, poate fi gatit si in casa. Iese gustoasa si reprezinta un tratament natural pentru mahmureala de dupa sarbatori. Reteta mancarii gustoase o regasim in cartea regratatului jurnalist Radu Anton Roman, “Bucate, vinuri si obiceiuri romanesti” (Editura Paideia).