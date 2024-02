Stiri pe aceeasi tema

- Pudra proteica este un supliment alimentar care furnizeaza proteine ​​adicționale și poate fi utilizata pentru a sprijini creșterea musculara, recuperarea dupa antrenamente și/sau pentru a asigura o aport adecvat de proteine ​​in dieta unei persoane. Este disponibila intr-o varietate de forme și arome…

- (P) Alimentația copiilor dupa primul an de viața joaca un rol foarte important in dezvoltarea lor sanatoasa și armonioasa. Printre cele mai importante decizii pe care parinții trebuie sa le ia in aceasta perioada se numara și tranziția de la laptele de formula destinat sugarilor mici, la laptele praf…

- Drosophila melanogaster Alimentația influențeaza toate procesele organismului, fiind unul dintre factorii esențiali, probabil cel mai important, in sanatatea organismului. Datele colectate de cercetatori in ultimii ani indica faptul ca restricția calorica (consumul unui numar de calorii mai mic decat…

- Sarea este un aliment nelipsit din bucataria romaneasca. Sarurile ofera un gust inedit mancarurilor și nu pot lipsi. Intre sarea iodata și cea ce Himalaya exista cateva diferențe pe care gospodinele pun mare accent atunci cand aleg sa le foloseasca.

- Profesorul Vlad Ciurea a explicat vineri seara, in emisiunea Actualitatea, de la B1 TV ce este esențial pentru o viața cat mai lunga și mai sanatoasa. „Este regula lui opt daca vrem sa fim sanatoși. Opt ore de lucru intens, opt ore de administrație și opt ore daca se poate sa dormim. Nu inseamna ca…

- 4 legume benefice pentru scaderea nivelului de zahar din organism SPANACUL. Bogata in fibre și antioxidanți, aceasta leguma, consumata in mod regulat poate imbunatați sensibilitatea la insulina și poate ajuta la menținerea nivelului de zahar din sange in limite normale. De aceea este considerata ca…

- Slanina cu ceapa este una dintre cele mai populare combinații. Cu toate acestea, specialiștii atrag atenția și spun ca nu este tocmai sanatoasa. Ce spune medicul Vlad Ciurea, aflați in randurile urmatoare. Cat de buna este combinația slanina și ceapa? Slanina cu ceapa este un deliciu pentru mulți oameni,…

- Frumusețea și sanatatea pielii au fost intotdeauna subiecte de interes pentru oameni din toate timpurile. Cu toate acestea, in era moderna, cu numeroasele opțiuni disponibile, ne confruntam adesea cu provocarea de a gasi metode eficiente și sigure pentru