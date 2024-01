Zeci de dispozitive conectate la internet sunt acum descrise ca fiind alimentate de inteligența artificiala. Dar, gadgetul care atrage cel mai mult atenția este un inlocuitor de smartphone care arata ca o jucarie Playmobil. R1 este un „companion de buzunar” cu inteligența artificiala. Costa 199 de dolari. Peste 40.000 au fost vandute la precomanda in […] The post Cea mai recenta frenezie a gadgeturilor cu inteligența artificiala: eliminarea smartphone-urilor first appeared on Ziarul National .