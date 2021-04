Stiri pe aceeasi tema

- Fiecare bun creștin știe ca data de 1 aprilie reprezinta un motiv de mare bucurie. Asta pentru ca in fiecare an, la inceputul acestei luni, in calendarul ortodox este sarbatorita Sfanta Maria Egipteanca. Ba mai mult, credința ne informeaza ca exista o rugaciune speciala inchinata ei. Odata rostita,…

- La inceputul Postului Paștelui credincioșii primesc in mesaj despre insemnatatea a ceea ce inseamna cu adevarat sarbatoare dincolo de marketizarea ei in diverse moduri in zilele noastre. Prin vocea lui Vasile Banescu, purtatorul de cuvant al Patriarhiei Romane, credincioșii sunt indemnați la adevaratul…

- Pe 14 martie este mare sarbatoare la romani! In fiecare an, la aceasta data, este pomenit Sfantul Benedict de Nursia. In același timp, credincioșii de pretutindeni trebuie sa știe ca, potrivit credinței, exista o rugaciune speciala care-i va ajuta pe oameni sa scape de vicii sau sa renunțe treptat la…

- Sarbatoare mare pentru creștini vineri, 12 martie. In fiecare an, la aceasta data, calendarul ortodox ne arata ca este pomenit Sfantul Teofan Marturisitorul, cel din Muntele Sigriana. In același timp, credincioșii de pretutindeni trebuie sa știe ca exista o rugaciune speciala ce trebuie rostita pentru…

- Ziua de sambata, 6 februarie, reprezinta un motiv de mare bucurie pentru credincioșii de pretutindeni. In fiecare an, la aceasta data este praznuit un sfant important, acesta purtand numele de Vucol, cunoscut drept episcopul Smirnei. Conform credinței, exista o rugaciune speciala adresata lui ce se…

- Orbul din evanghelie ne invata sa avem credinta puternica, sa staruim in rugaciune si sa fim recunoscatori, a explicat patriarhul in predica rostita duminica la Paraclisul istoric al Resedintei Patriarhale. Credinta tare a celui vindecat de orbire trebuie sa fie un exemplu pentru fiecare dintre…

- Ziua de miercuri, 20 ianuarie, reprezinta un motiv de mare sarbatoare pentru creștinii de pretutindeni! Potrivit calendarului ortodox, anual, la aceasta data, este sarbatorit Sfantul Eftimie cel Mare! In același timp, fiecare bun creștin trebuie sa știe ca exista o rugaciune speciala adresata lui, pe…

- Sfantul Antonie cel Mare este praznuit pe 17 ianuarie. Este sarbatoarea Cuviosului Antonie cel Mare, facator de minuni și vindecator de boli. Ziua lui se ține pentru protejarea impotriva duhurilor rele, farmecelor, bolilor, loviturilor și arsurilor. Și credincioșii catolici il celebreaza pe Sfantul…