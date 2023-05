Stiri pe aceeasi tema

- De la 1 ianuarie 2024, in Romania va intra in vigoare Legea prestatorului casnic. Aceasta presupune ca persoanele fizice pot desfasura activitati casnice in schimbul unei remuneratii, acordate sub forma de tichete de activitati casnice.

- In cadrul programului Sarbatoarea Diasporei – Iașul este ACASA!, Biroul Diasporei al Primariei Municipiului Iași impreuna cu Asociația ART-Meșteșugurile Prutului și partenerii lor va lanseaza invitația de a deschide poarta magica a meșteșugurilor și tradițiilor populare romanești pentru copiii din afara…

- O celebra cantareața de muzica populara din Romania parea ca traiește o frumoasa poveste de dragoste alaturi de soțul, care ii este și partener de scena. Vestea divorțului, dupa aproape doua decenii petrecute impreuna, a luat pe toata lumea prin surprindere.

- Iesenii care apeleaza la serviciile de ridesharing in aceste zile, cum ar fi Uber sau Bolt, trebuie sa scoata mai multi bani din buzunar pentru o cursa, pretul cerut fiind si de aproape trei ori mai mare. Dupa ce iarna s-a intors in Moldova, cu viscol si ninsoare, o cursa care costa 25 de lei poate…

- Este una dintre cele mai cunoscute și apreciate cantarețe de muzica populara din Romania. Mulți s-au intrebat cate clase a absolvit Maria Ciobanu, interpreta care are in repertoriu peste 600 de piese. Este cunoscuta pentru ca a fost casatorita cu Ion Dolanescu, dar și pentru timbrul vocal inconfundabil. …

- Atleta romana de origine kenyana Delvine Relin Meringor, antrenata de Valentin Anghel, a terminat, duminica, pe locul al treilea maratonul de la Barcelona, cu timpul de 2 h 20 min 48 sec, astfel ca a realizat baremul de participare la Jocurile Olimpice de la Paris, a anuntat clubul CSA Steaua, la care…

- Luna martie este una dintre lunile cele mai bogate in traditii si superstitii, in Romania. Paharele de vin, baterea pamantului sau arderea uscaciunilor sunt doar cateva dintre acestea. Traditia crestina spune ca in ziua de 9 martie, ziua celor 40 de Mucenici, barbatii trebuie sa bea 40 de pahare cu…

- Stadionul din centrul orașului va avea in curand un nou gazon, in special pentru organizarea Campionatului European de Tineret, care se va desfașura la vara pe patru stadioane din Romania, printre care și Cluj Arena. Este pentru prima data cand gazonul va fi schimbat integral din bani publici.