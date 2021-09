Stiri pe aceeasi tema

- Umeno Sumiyama si Koume Kodama, doi japoneze in varsta de 107 ani și 300 de zile, au intrat in Cartea Recordurilor, dupa ce au fost recunoscute oficial drept cei varstnici gemeni din lume. Anteriorul record fusese stabilit tot de doua surori japoneze, Kin Narita si Gin Kanie, care aveau 107 ani si 175…

- O familie de gradinari a devenit cunoscuta in intreaga lume datorita dimensiunilor gigantice ale unei lamai, pe care a crescut-o cu drag. La inceput, in momentul in care a fost cultivat fructul, nimeni din familie nu banuia ca se va transforma intr-un „monstru”, ce cantareste peste doua kilograme. Acum,…

- Voluntarii Clubului LEO Leolution Campulung care au reusit sa doboare recordul mondial si sa intre astfel in Cartea Recordurilor (Guinness World Records) prin realizarea unui logo mozaic din caiete reiclabile, pe o suprafata de 1000 mp, au fost felicitati luni de autoritatile judetene.

- Guinness World Records a confirmat ca Samantha Ramsdell, din statul Connecticut, este deținatoarea recordului pentru cea mai mare gura din lume a unei femei. Gura sa masoara 6,56 centimetri și ajunge la aproape 10 centimetri atunci cand Samantha rade.

- Celebra Carte a Recordurilor (Guinness World Records) are o istorie lunga de mai bine de mai bine de jumatate de secol. Ideea de a publica o astfel de carte i-a venit irlandezului sir Hugh Beaver, in anul 1951. Va reamintim ca si judetul Satu Mare este prezent in Cartea Recordurilor cu „Cel mai lung…

- Sala "Eden-Theatre" din sudul Frantei, locul in care au fost proiectate primele filme ale fratilor Lumiere, pionierii cinematografiei, a fost recunoscuta oficial drept cel mai vechi cinematograf din lume de catre Guinness World Records, informeaza AFP marti. Situat in orasul La Ciotat, in…

