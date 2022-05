Stiri pe aceeasi tema

Preocupata de sancțiunile Occidentului impotriva Rusiei, conducerea de la Beijing a ordonat sa fie efectuat un „test de stres" cuprinzator pentru a studia implicațiile unui scenariu similar la care ar putea fi supusa economia sa, arata surse citate de The Guardian.

Presedintele Rusiei, Vladimir Putin, si liderul belarus Aleksandr Lukasenko se intalnesc, marti, pentru a discuta despre situatia din Ucraina si despre sanctiunile decise de occident, informeaza The Guardian, potrivit news.ro.

Rusia se adreseaza producatorilor de microcipuri din China pentru a eluda sanctiunile occidentale care au stimulat cererea de carduri bancare conectate in sistemul de plata Mir, a declarat un director al sistemului de plati intern, transmite Reuters.

China s-a pronuntat miercuri impotriva unei excluderi a Rusiei de la viitorul summit G20, avuta in vedere de Washington in urma agresiunii ruse in Ucraina, transmite AFP, conform AGERPRES.

China a descris sancțiunile occidentale impotriva Rusiei drept „din ce in ce mai scandaloase".

Un raport al serviciilor occidentale arata ca oficiali chinezi le-au cerut unor inalti oficiali rusi, la inceputul lunii februarie, sa nu invadeze Ucraina inainte de terminarea Jocurilor Olimpice de la Beijing, noteaza New York Times, citand un reprezentant al administratiei Biden.

Japonia impune sancțiuni Rusiei din cauza acțiunilor sale in Ucraina, a declarat miercuri premierul Fumio Kishida, calificand acțiunile Moscovei drept o incalcare inacceptabila a suveranitații ucrainene și a dreptului internațional, scrie Reuters, conform Mediafax.