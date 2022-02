Au inceput lucrarile de modernizare la Școala Gimnaziala „Constantin Savoiu” din Targu Jiu. 7 milioane de lei au fost obținute din finanțare europeana, pentru construirea unei sali de sport moderne, a unui amfiteatru, extinderea și reabilitarea cladirilor in care funcționeaza unitatea de invațamant. „Este o noua investiție consistenta in sistemul educațional din Targu Jiu și vom continua sa investim in acest domeniu extrem de important pentru viitorul municipiului.Urmarim aceleași rezultate și standarde de calitate ca și in cazul altor unitați de invațamant, cum ar fi colegiile „Spiru Haret” și…