- Școala Gimnaziala „Nicolae Vlad” din Pucheni a fost gazda unei activitați informativ – interactive pe tema riscurilor asociate consumului de substanțe psihoactive, susținuta de specialistul Centrului de Prevenire, Evaluare și Consiliere Antidrog Dambovița. Astfel, elevii participanți la activitate au…

- Unele persoane fara adapost refuza sa se interneze la Casa „Iris”, din Targu Jiu, și prefera sa doarma in frig. Potrivit reprezentanților Poliției Locale din Targu Jiu, sunt cateva persoane care nu vor sa accepte cazarea la Casa „Iris”, cu toate ca nu platesc vreo taxa și chiar daca sunt din alte localitați.…

- Zeci de perchezitii au loc luni dimineata in judetele Arad si Timis intr-un dosar de trafic de droguri de mare risc, 89 de persoane urmand sa fie duse la audieri.”La data de 15 ianuarie 2024, politistii Serviciului de Combatere a Criminalitatii Organizate Arad, impreuna cu procurorii D.I.I.C.O.T.…

- Cel mai bogat om din lume, Elon Musk, ar putea consuma droguri precum LSD, cocaina, ecstasy și ketamina, scrie publicația americana The Wall Street Journal.Conform sursei citate, directori ai companiilor multimiliardarului se declara familiarizați cu problema lui Elon Musk și incearca de mai mai…

- Un targ de carte este organizat marți la Școala Gimnaziala „Sfantul Nicolae”, din Targu Jiu. Evenimentul are loc de la ora 10.00 sub coordonarea Asociației parinților din unitatea școlara și a Bibliotecii Județene Gorj. Elevii vor dona carți noi sau citite. Vanzarea se va face sub supravegherea parinților…

- Nr. 488 din 15 decembrie 2023 Actiuni ale politistilor vasluieni pentru prevenirea consumului si abuzului de droguri in randul tinerilor In saptamana 11 15 Decembrie 2023, politistii din cadrul Biroului Siguranta Scolara au desfasurat activitati de informare si educativ preventive la Colegiul National…

- Trei eleve de la Colegiului National „Spiru Haret” din Targu Jiu au ajuns la spital. Mai multe echipaje intervin, joi seara, la caminul liceului, unde mai multi tineri acuza simptome de toxiinfectie alimentara, scrie news.ro.