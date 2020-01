Lapusel: Barbat depistat cu peste 280 de pachete cu tigari in portbagaj

Luni seara, in jurul orei 22.00 politistii din Recea care efectuau activitati de supraveghere a traficului rutier au oprit pentru verificari un autoturism condus pe DN1 C, pe raza localitatii Lapusel. La volan a fost identificat un barbat in varsta de 57 de… [citeste mai departe]