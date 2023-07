Cea mai mare grindină căzută vreodată în Europa: bucăți de gheață de 19 cm, în Italia - FOTO Imaginile halucinante au fost publicate de localnici in mediul online. In imagini se observa cum bulgarele de gheața cazut este mai mare decat un ou sau o minge de tenis. Bucațile de gheața de pana la 19 centimetri in diametru au facut prapad. 10 oameni au ajuns la spital cu rani dupa ce au fost surprinși de viitura, mai multe mașini au fost distruse complet, iar pereții caselor au fost gauriți. Mai mult, hectare intregi de culturi au fost distruse. Citeste articolul mai departe pe realitatea.net…

Sursa articol si foto: realitatea.net

